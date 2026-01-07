Micron va commencer la construction de sa mégafab

Micron Technology annonce qu'il va démarrer officiellement, le 16 janvier, la construction de sa mégafab dans le comté d'Onondaga, dans l'Etat de New York, présentée comme la plus grande usine de semi-conducteurs de l'histoire des Etats-Unis.

Après un examen environnemental rigoureux et l'obtention des permis nécessaires, le fabricant américain de puces explique être désormais en position de commencer la préparation du terrain et la construction de ce projet de 100 milliards de dollars.



Marquant le plus grand investissement privé de l'histoire de l'Etat de New York, le projet abritera la fabrication de mémoire la plus avancée au monde et contribuera à répondre à la demande croissante des systèmes d'intelligence artificielle.



La cérémonie de pose de la première pierre sera suivie d'un programme de célébration au Centre national de ressources pour les anciens combattants de l'Université de Syracuse, où des dirigeants et des responsables prononceront un discours.