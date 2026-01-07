Micron Technology annonce qu'il va démarrer officiellement, le 16 janvier, la construction de sa mégafab dans le comté d'Onondaga, dans l'Etat de New York, présentée comme la plus grande usine de semi-conducteurs de l'histoire des Etats-Unis.
Après un examen environnemental rigoureux et l'obtention des permis nécessaires, le fabricant américain de puces explique être désormais en position de commencer la préparation du terrain et la construction de ce projet de 100 milliards de dollars.
Marquant le plus grand investissement privé de l'histoire de l'Etat de New York, le projet abritera la fabrication de mémoire la plus avancée au monde et contribuera à répondre à la demande croissante des systèmes d'intelligence artificielle.
La cérémonie de pose de la première pierre sera suivie d'un programme de célébration au Centre national de ressources pour les anciens combattants de l'Université de Syracuse, où des dirigeants et des responsables prononceront un discours.
Micron Technology, Inc. est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de semi-conducteurs. Les produits du groupe comprennent des produits mémoires (mémoires dynamiques, des mémoires flash, etc.) et des systèmes semi-conducteurs. Le CA par marché se répartit comme suit :
- infrastructures informatiques (37,9%) : ordinateurs, systèmes réseaux, systèmes graphiques et serveurs cloud ;
- téléphones et périphériques mobiles (25,3%) : smartphones, tablettes et appareils mobiles ;
- supports de stockage (18,3%) : notamment composants de stockage dans le cloud, de stockage de données fixes ou amovibles ;
- autres (18,5%) : notamment marchés de l'automobile, de la maison connectée et de l'électronique grand public.
Au 29/08/2024, le groupe dispose de 11 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (52,4%), Taiwan (18,7%), Chine (12,1%), Hong Kong (4,3%), Japon (3,4%), Asie-Pacifique (5,3%), Europe (3,3%) et autres (0,5%).
