Oddo BHF n'est plus à "sous-performance" sur Generali
Oddo BHF relève son opinion sur Generali de "sous-performance" à "neutre" (par rapport au secteur), avec un objectif de cours rehaussé de 37 EUR à 40 EUR afin d'intégrer notamment la bonne dynamique opérationnelle de la compagnie d'assurance observée au 1er trimestre.
Publié le 22/05/2026 à 10:12
"Mais au-delà de ces dynamiques opérationnelles, notre relèvement de recommandation reflète également l'amélioration de la visibilité sur la gouvernance du groupe, dont le management actuel nous semble conforté à la suite de la récente AG de BMPS", ajoute l'analyste.