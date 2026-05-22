La publication de la veille, traduisant un "très bon début d'année, avec de bonnes performances dans les trois métiers", conduit le bureau d'études à relever ses prévisions de BPA de 3% à 5% sur les prochaines années, le groupe italien étant en avance sur les objectifs de son plan stratégique.

"Mais au-delà de ces dynamiques opérationnelles, notre relèvement de recommandation reflète également l'amélioration de la visibilité sur la gouvernance du groupe, dont le management actuel nous semble conforté à la suite de la récente AG de BMPS", ajoute l'analyste.