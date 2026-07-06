C'est la période des grands départs en vacances et elle débute avec des indices actions au plus haut en Europe, et proches de leurs records aux Etats-Unis. La semaine devrait être calme, alors que les investisseurs se projettent déjà sur le prochain test pour les marchés : les résultats du deuxième trimestre.

En ce début juillet, il y en a un qui est déjà parti : notre rédacteur en chef, Anthony Bondain. Était-il au sommet ? C’est un autre débat. Mais en tout cas il est en vacances cette semaine, et ce n’est pas vraiment un cadeau de le remplacer.

En effet, le début du mois de juillet est toujours une période un peu creuse sur les marchés. Les prochains grands rendez-vous - le coup d’envoi des trimestriels avec les banques américaines, l’inflation du mois de juin aux Etats-Unis et l’anniversaire de Mamie Paulette - ne sont que la semaine prochaine.

Cette semaine, il faudra se contenter de trois publications de résultats en guise d’amuse-bouche (Pepsi, Costco, et Delta Air Lines) et du compte rendu de la dernière réunion de la Fed. Les premières minutes de l’ère Warsh nous apprendront-elles quelque chose ? Rien n’est moins sûr alors que le nouveau président de la Fed s’efforce de réduire la communication à sa portion congrue.

Côté géopolitique, ce devrait être également calme. Les prix du pétrole, qui sont revenus à leur niveau d’avant-guerre, montrent que le marché a clairement tourné la page du conflit au Moyen-Orient. Et les pourparlers entre les Etats-Unis et l’Iran ont de toute façon été mis en pause. Ils ne reprendront qu’après les funérailles d’Ali Khamenei, qui s’achèvent jeudi.

J’ai donc dû un peu creuser pour trouver quelque chose à raconter ce matin. Et j’ai fini par trouver une statistique dont je ne suis pas peu fier. En Europe, le Stoxx 600 a terminé sur un nouveau record vendredi soir. Et si on descend d’un cran, les principaux indices du Vieux Continent sont également au plus haut sauf… pour les pays déjà qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe du Monde, à savoir la France et l’Angleterre. Autrement dit, le SMI pour la Suisse, le DAX pour l’Allemagne, le BEL 20 pour la Belgique et l’IBEX pour l’Espagne sont au zénith, quand le CAC 40 et le FTSE 100 sont un peu en dessous de leur sommet de fin février. Je n’ai évidemment pas pris en compte le MIB, puisque l’Italie n’était pas qualifiée pour ce Mondial.

A Wall Street, qui était fermé vendredi pour la fête nationale, la dynamique est un peu différente. Le S&P 500 et le Nasdaq plafonnent depuis un mois. Rien de très surprenant, compte tenu des performances du deuxième trimestre. Nous en avons beaucoup parlé ici, le rebond a été puissant après le trou d’air du premier trimestre, tiré essentiellement par les semi-conducteurs.

Mais depuis quelques semaines, une forme de rotation se met en place. Alors que le S&P et le Nasdaq ont marqué le pas, le Dow Jones a continué sa progression pour clôturer sur un plus haut historique en fin de semaine dernière.

La saison des résultats constituera le prochain test. En effet, les marchés ont progressé jusqu’ici grâce à une très bonne dynamique bénéficiaire. Des résultats en forte progression et surtout des attentes qui n’ont cessé d’être revues à la hausse. Selon Bloomberg, les analystes anticipent désormais 25% de croissance des bénéfices pour les entreprises du S&P 500 cette année. Et certains se demandent maintenant si la marche ne devient pas un peu haute. Le Financial Times évoquait vendredi la crainte d’une "bulle de profits". Début de réponse dans une semaine.

En Asie Pacifique, les mouvements sont limités ce matin. La société sud-coréenne SK Hynix a officialisé le lancement de sa cotation aux Etats-Unis. Une opération qui devrait lui permettre de lever 28 milliards de dollars. En Europe, les futures indiquent une ouverture autour de l’équilibre.

Les temps forts économiques du jour

L'agenda macro :

17h00 : Discours Christopher J. Waller (gouverneur Fed) (Etats-Unis)

Le reste de l'agenda ici.

Les grands indicateurs macros (les cotations sont celles du jour autour de 7h00, les liens permettent d'avoir le temps réel) :

Les principaux changements de recommandations

Antofagasta : JP Morgan passe de neutre à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 3400 à 4500 GBX.

Castellum : Barclays passe de souspondérer à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 105 SEK à 130 SEK.

Gsk : HSBC passe d'alléger à conserver avec un objectif de cours relevé de 1500 à 1860 GBX.

Merck Kgaa : HSBC passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours relevé de 160 à 170 EUR.

Roche Holding : HSBC passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours de 365 CHF.

En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

Le PDG d'Airbus se montre peu optimiste quant à la coopération européenne en matière de défense.

Le PDG de TotalEnergies prévoit une normalisation des prix de l'essence et du diesel d'ici quatre mois.

Exail Technologies met fin aux négociations exclusives avec Safran en vue d'un rachat.

Crédit Agricole franchit le seuil de 25% chez Banco BPM et détient 29,3% du capital après achats de titres et instrument dérivé.

Thales va acquérir Exail après un accord avec la famille Gorgé.

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

Novartis acquiert un laboratoire britannique au stade préclinique.

JPMorgan Chase devient actionnaire de référence de Rio Tinto.

L'autorité de régulation allemande juge qu'elle ne peut pas contrôler efficacement Deutsche Post sur les délais de livraison.

Société Générale nomme Pei Shen Chou responsable des fusions-acquisitions pour l'Asie-Pacifique.

Ferrari lance une nouvelle édition limitée V12 à boîte manuelle.

EQT acquiert le spécialiste des technologies de stationnement Orikan.

Crédit Agricole monte à 29,3% du capital de Banco BPM.

Next étudie une éventuelle offre de rachat sur Harvey Nichols.

Cellnex renouvelle son accord-cadre avec Vodafone Espagne pour 10 ans.

Continental cède sa division de plasturgie (Contitech) à Lone Star pour plusieurs milliards de dollars, le produit devant être redistribué en majorité aux actionnaires.

Les principales publications du jour : Repsol

D'Amérique du Nord

L'autorité de la concurrence japonaise clôt son enquête sur Broadcom sans constater d'infraction.

Une faille de sécurité dans le cloud IBM expose les données de 70 000 personnes de la Singapore Land Authority.

Alibaba interdit l'usage de Claude Code d'Anthropic à ses employés au profit de sa plateforme propriétaire Qoder.

Uber suspend son expansion dans la livraison de repas en Europe pour se concentrer sur le rachat de Delivery Hero, selon le FT.

D'Asie et d'ailleurs

Le bénéfice du deuxième trimestre de Samsung Electronics devrait être multiplié par 18 grâce au boom des mémoires pour l'IA.

SK Hynix lance une cotation de 28 MdUSD aux États-Unis via des ADR avec une commission de 0,5%, selon Bloomberg News.

Hon Hai Precision (Foxconn) affiche un chiffre d'affaires en hausse de 52% au T2, le groupe restant prudent face aux tensions géopolitiques.

Hyundai Motor investira 42 000 milliards de wons (environ 24 milliards d'euros) dans la région de Yeongnam en Corée du Sud sur 10 ans.

Macquarie devient actionnaire de référence de Tabcorp.

Adani prévoit d'investir 25 milliards de roupies (environ 229 millions d'euros) pour créer un pôle de fabrication de missiles dans le Madhya Pradesh.

Hanwha prévoit 55 000 milliards de wons (environ 31 milliards d'euros) d'investissements dans l'IA et l'espace.

Fortescue visé par de nouvelles restrictions de la part de la centrale d'achat d'État chinoise pour le minerai de fer.

Transurban présente ses excuses à 15 anciens salariés pour des sous-paiements d'indemnités de congés de longue durée.

Alupar et Axia remportent des projets lors d'une enchère de transport d'électricité au Brésil.

Les principales publications du jour : United Microelectronics, MS&AD Insurance.

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.