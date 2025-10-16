Pas le troisième trimestre de l'année, qui voit les actifs sous gestion de la firme new-yorkaise atteindre un record de 13 463 milliards de dollars.

Les flux entrants atteignent 205 milliards ces trois derniers mois. Ce sont toujours les fonds ETF qui drainent l'essentiel de ces capitaux frais, tandis que la percée dans les actifs privés se poursuit, notamment après l'acquisition de Global Infrastructure Partners et HPS Investment Partners.

Cependant, avec 321 milliards d'actifs sous gestion, ce segment, quoique plus profitable que les actifs ETF, demeure somme toute secondaire dans l'ensemble consolidé puisqu'il ne représente que 3% des actifs sous gestion.

Il sera néanmoins amené à croître avec le financement de méga-projets d'infrastructure, comme ceux qui concernent les centres de serveurs. Selon BlackRock, l'essor de l'IA et de la donnée appellera 1 500 milliards de dollars d'investissement sur les cinq prochaines années. La firme de Larry Fink compte bien s'en tailler sa part du lion.

Le troisième trimestre confirme en tout cas le rebond de la collecte après trois trimestres décevants. Celui-ci avait commencé dès le second trimestre de l'année, certes, mais BlackRock avait simultanément dû affronter le retrait d'un grand fonds souverain asiatique, ce qui avait quelque peu terni le tableau.

Cette reprise de la collecte a bien sûr été aidée par des marchés financiers toujours bouillonnants depuis que les craintes au sujet des droits de douane se sont tassées. A leur sujet, Larry Fink, qui les a vertement critiqués, met depuis quelques temps de l’eau dans son vin ; il est vrai que BlackRock a intérêt à rester vu d’un bon oeil par l’administration.

Le groupe, qui a doublé son chiffre d'affaires et son profit en dix ans, devrait cette année être en mesure de retourner au moins 5,1 milliards de dollars à ses actionnaires, dont plus de 3,2 milliards en dividendes, et le reste en rachats d'actions.

Sa capitalisation boursière actuelle de 185 milliards de dollars représente donc un multiple de trente-cinq ce profit redistribuable aux actionnaires. On observe là un très net bond de valorisation sur les deux dernières années, puisqu'en 2023 cette dernière était tombée à vingt fois le profit redistribuable.