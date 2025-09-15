Chaque mois, nous épluchons les rapports mensuels d'activité des fonds (OPC) de petites valeurs européennes et vous résumons sous forme de tableau synthétique les derniers choix des meilleurs gérants. L'objectif : vous aider à mieux les sélectionner, mieux comprendre leurs performances, et vous permettre de suivre facilement les dernières décisions des meilleurs " stock-picker " français. Et pourquoi pas de vous en inspirer dans vos propres choix de valeurs.

Publié le 15/09/2025 à 16:26 - Modifié le 15/09/2025 à 16:32

Une rentrée ternie par la France

En août, les marchés d’actions ont marqué une pause. Les grands indices américains et européens étaient plus ou moins stables, tout comme le MSCI EMU Small baisse de 0.3%. On notera la surperformance de l’indice des plus petites valeurs européennes, le MSCI EMU Micro (+2.2%) et au contraire la sous-performance de la France (CAC Mid&Small -1.1%) pénalisée en fin de mois par la nouvelle impasse gouvernementale. Les ESN et les valeurs taux (construction, fort endettement…) ont été particulièrement touchées. Abivax (proche des +1000% sur 2025) a continué de tirer la performance du CAC Small et intégrera le 19 septembre en clôture les indices CAC Mid 60 et le SBF 120.

« En Europe, la saison des publications a souffert de l’affaiblissement du dollar, alors que les entreprises américaines ont largement dépassé les attentes. Pour 2025, le consensus table désormais sur une croissance des BPA de 11 % pour le S&P 500 et de 24 % pour les « Magnificent 7 ». En Europe, les anticipations ressortent à 2 % pour 2025 et 11 % pour 2026, un rythme modeste mais en amélioration. Les effets devises expliquent en grande partie cette déception car si on raisonnait en dollar, la croissance des BPA du Stoxx 600 aurait surperformé celle des USA » observe-t-on chez Auris Gestion. Si l’on s’intéresse en particulier au CAC M&S, les attentes du consensus restent supérieures, à respectivement +4% et +19%.

Evolution, dividendes inclus, des indices d’actions françaises par taille de capitalisation depuis le 1er janvier 2025

Concernant les opérations financières (OPA et IPO), rien à signaler si ce n’est la perspective d’une OPA sur une société cotée sur Euronext Acces, Made (détection électronique, le fonds HMG Découvertes en a profité : +31,9% en août) et d’une OPR sur une autre société du compartiment, Eduniversal (opération pointée du doigt par Pascal Quiry). A noter en revanche plusieurs IPO à succès du côté de l’Italie auxquelles plusieurs fonds de notre sélection ont souscrit.

Dividendes inclus, les petites capitalisations accusent encore beaucoup de retard sur le CAC 40 sur 10 ans glissants au 15/09/2025

Les remarques générales

(Source : Quantalys, rapport mensuel des sociétés de gestion)

De façon générale, nous remarquons que :

Les fonds de la sélection affichaient une performance 2025 de +21% en moyenne à fin août. Les fonds Tailor Actions Entrepreneurs et Indépendance Europe Small sont largement en tête, à respectivement +43% et +39% sur huit mois. Ces derniers ont profité en 2025 de secteurs très domestiques comme la défense, l’ingénierie, la construction ou encore la finance.

Les derniers arbitrages des pros

Indépendance Europe Small « a principalement allégé son investissement dans Elecnor et soldé celui dans Fugro (publication du second trimestre décevante et révision de guidance négative). A l'inverse, le fonds s'est essentiellement renforcé dans les entreprises Implenia et Royal Bam ». Indépendance France Small & Mid « s'est sensiblement renforcé en Electricité de Strasbourg dont la valorisation est particulièrement faible. Il s'est allégé en Nexans après un beau parcours et en Téléperformance, les services spécialisés pouvant devenir moins rentables avec le développement de l'IA».

Abascus Discovery R, qui fait son entrée dans la sélection, note que « 8 entreprises en portefeuille ont publié, dont 4 qui ont relevé leurs objectifs, ce qui a constitué un catalyseur majeur de notre performance. Nous retrouvons ainsi Intellego Technologies (5,6% du portefeuille), notre 1er contributeur avec +2,1 pts, qui a enregistré une hausse de +55 % sur le mois après avoir significativement relevé sa guidance pour 2025 et annoncé une révision de ses objectifs à long terme au vu du succès de ses produits. Acuvi (1,4%) et Init Innovation (2,3%) ont également relevé leurs objectifs et ont contribué ensemble pour +0,7 pt de performance. La surperformance du fonds a été également soutenue par nos principales positions, à savoir ICOP (4,7%), Reway (5,1%) et Arteche (5,4%) qui ont bénéficié d’un flux d’actualités positives et apporté au total +2,1 pts de contribution. Du côté des entrées et des sorties du fonds, nous avons décidé de renforcer EVS (2,2%) à la suite d’une publication fortement sanctionnée, liée à des délais temporaires malgré une dynamique de prises de commandes toujours soutenue. Nous avons également participé à l’IPO d’Otofarma, un producteur d’appareils auditifs, qui présente de belles perspectives avec une profitabilité déjà excellente et un fort potentiel de croissance. Enfin, nous nous sommes séparés de SIF Holding en raison d’une sérieuse déception due à ses résultats et d’une visibilité toujours limitée à moyen terme ».

Lazard Investissement Microcaps « a été en particulier soutenue par les progressions de PVA Tepla (+24% grâce à une forte augmentation des prises de commandes au deuxième trimestre), B&C Speakers (+17%), Jensen-Group (+6%), Masterflex (+11%) et Envipco Holding (+4%). A l’inverse, les reculs enregistrés par Harvia (-24% après avoir fait part d’un ralentissement de la croissance de la demande américaine), Wavestone (-15%), Doro (-20% en dépit d’une croissance soutenue de son chiffre trimestriel), Aubay (-9%) et Careium (-20%) ont pesé sur la performance absolue du fonds. Au cours du mois, nous avons réalisé plusieurs arbitrages au sein du portefeuille : nous avons pris des bénéfices sur la position en Cembre et renforcé les lignes en Magis (initiée le mois dernier), Harvia et Nurminen Logistics».

HMG Découvertes C constate « les replis des cours des entreprises perçues ou étant particulièrement exposées à l’économie française, comme les sociétés de conseil (Aubay (- 9,4%), Assystem (-7,5%), Neurones (-7,2%)) ou d’ingénierie (Spie (-8,2%)), Pierre & Vacances (-8,2%), ou encore la foncière Altaréa (-6,5%). Du côté des mouvements opérés sur le portefeuille sur le mois, on peut notamment relever des renforcements de positions en LDLC (avant sa belle publication), en Linedata (logiciels pour la finance), en Assystem (ingénierie pour le nucléaire) ou en Streamwide (logiciels de communication pour les forces publiques). Trois lignes ont été soldées, en Lacroix, par crainte que la fermeture de l’activité Electronics North America ne soit particulièrement couteuse, et lors des retraits obligatoires qui ont porté sur les lignes en Believe et ETPO suite à leurs OPA. »

Mirabaud Discovery Europe ex-UK note que « l'assureur italien Revo Insurance s'est distingué par ses résultats. L'entreprise, véritable challenger numérique, gagne des parts de marché sur le marché italien de niche des garanties de cautionnement. La direction a développé sa technologie interne à partir de zéro, ce qui lui a conféré un avantage concurrentiel sur des marchés où la numérisation peut constituer un obstacle ». En août, le fonds a intégré Suess Microtec, « l'un des principaux contributeurs de 2024, que nous avions vendu avec succès cette même année. Nous avons saisi l'opportunité de racheter cette entreprise suite à une révision des attentes et à une valorisation attractive. Suess Microtec fabrique des équipements semi-conducteurs hybrides et à liaison temporaire, intégrés à une ligne de production de micropuces mémoires à large bande passante (HBM). Ces puces alimentent des centres de données plus intelligents et compatibles avec l'IA ».

Terminons par le palmarès des plus petits PER 2025 (capitalisations boursières < 3 Md$ – source Stock Screener Zone Bourse)

NB : les fonds ont été sélectionnés essentiellement selon leur performance sur longue période (nous avons retenu une durée de 5 ans, durée généralement retenue pour l’investissement dans les fonds actions).