UCB : objectif de cours relevé chez ING

ING réitère sa recommandation 'achat' sur UCB et relève son objectif de cours de 220 à 238 euros suite au dépassement significatif des attentes par le laboratoire belge au premier semestre, notamment grâce à une solide performance de Bimzelx.



'Nous continuons de considérer ce médicament comme changeant la donne pour l'entreprise, car nous modélisons désormais un pic de ventes ajusté au risque de 7,8 milliards d'euros à horizon 2033', affirme le broker.



Selon ING, Bimzelx, parallèlement à la contribution croissante d'Evenity aux profits, devrait générer un TCAC du BPA coeur d'environ +40/27% sur les périodes 2024-27/30, bien supérieur à celui de ses pairs (+5,5% sur 2024-27).



En outre, il s'attend à ce que 'des catalyseurs clés se matérialisent à court terme avec les résultats de phase 3 du concurrent Moonlake dans l'hidradénite suppurée et ceux de phase 2 d'UCB en dermatite atopique, tous deux attendus en septembre'.