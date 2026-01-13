Vente-unique.com signe un exercice 2024-2025 robuste
Le spécialiste de la vente en ligne de mobilier et d'aménagement de la maison en Europe affiche, au titre de ses résultats annuels, un volume d'affaires global de 275,7 millions d'euros, en hausse de 18,2%, et un chiffre d'affaires consolidé de 200,9 millions d'euros, en progression de 12,5%.
Le groupe a maintenu un niveau de rentabilité conforme à ses objectifs, avec un EBITDA ajusté représentant 10,4% du chiffre d'affaires. Les résultats poursuivent leur amélioration, le résultat opérationnel courant atteignant 11,8 millions d'euros (+8,0%), tandis que le résultat net progresse de 10,0%, à 8,1 millions d'euros pour la période allant du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025.
La structure financière se renforce également, avec une trésorerie brute record de 32,1 millions d'euros. Le conseil d'administration proposera le versement d'un dividende de 0,50 euro par action, en hausse de 31,6% par rapport à l'exercice précédent.
Pour l'exercice 2025-2026, Vente-unique.com anticipe la poursuite d'une croissance rentable, portée notamment par l'accélération de son déploiement à l'international.
La société publiera le 11 février prochain son chiffre d'affaires du 1er trimestre 2025-2026.
Vente-Unique.com est le n° 1 européen de la vente en ligne de mobilier, d'articles de décoration et d'équipements de la maison. Les produits comprennent des produits d'ameublement (canapés, fauteuils, tables, bibliothèques, buffets, lits, armoires, commodes, etc.), des meubles pour salles de bain et pour cuisines, des produits électroménagers, des luminaires, des tapis, des objets de décoration, des produits textiles, etc.
La répartition géographique du CA (hors activité logistique) est la suivante : France (48,1%), Europe du Nord et de l'Est (36,5%) et Europe du Sud (15,4%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
-
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
-
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.