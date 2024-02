Aavas Financiers Limited est une société de financement du logement basée en Inde. La société est engagée dans l'offre de prêts immobiliers aux clients appartenant au segment des revenus faibles et moyens dans les zones semi-urbaines et rurales. L'offre de la société comprend des prêts immobiliers, des prêts pour la construction de terrains et de maisons, des prêts pour l'amélioration de l'habitat, des transferts de solde de prêts immobiliers, des prêts contre la propriété, des prêts pour les micro, petites et moyennes entreprises (MSME), un système de garantie de ligne de crédit d'urgence, et des prêts pour les petits montants. Elle propose à ses clients des prêts immobiliers pour l'achat ou la construction de propriétés résidentielles, ainsi que pour l'agrandissement et la réparation de logements existants. Elle propose également d'autres prêts hypothécaires, y compris des prêts immobiliers. La société opère sur des marchés tels que le Rajasthan, le Maharashtra, le Gujarat, le Madhya Pradesh, l'Haryana, l'Uttar Pradesh, le Chhattisgarh, l'Uttarakhand, le Punjab, l'Himachal Pradesh, Delhi, l'Odisha et le Karnataka.

Secteur Banques