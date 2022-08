Le fabricant d'éoliennes Nordex maintient ses prévisions de baisse des ventes pour 2022

Nordex a déclaré que la guerre en Ukraine, la pandémie COVID-19 et les perturbations énergétiques et logistiques qui en ont résulté ont entraîné un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) négatif de 173,3 millions d'euros au premier semestre, après un résultat positif de 68,4 millions d'euros à la même période de l'année précédente.

La société a également fait état d'une perte nette consolidée de 283,2 millions d'euros pour la période de janvier à juin, soit une forte détérioration par rapport à une perte nette de 63,7 millions d'euros pour la période comparable de 2021.

Pour l'ensemble de l'année, le chiffre d'affaires consolidé de 2022 devrait se situer entre 5,2 et 5,7 milliards d'euros, contre 5,4 à 6,0 milliards prévus initialement, et la marge d'EBITDA entre moins 4 % et zéro %, a réitéré Nordex.

Au premier semestre, la marge EBITDA était de moins 8,1 %. Nordex veut atteindre une marge de 8% comme objectif stratégique à moyen terme.

"Avec des marchés qui restent difficiles, notre performance commerciale au deuxième trimestre a été conforme aux attentes", a déclaré le directeur général Jose Luis Blanco.

Mais ayant renforcé sa structure de capital par des augmentations de capital en juin et juillet et avec un carnet de commandes solide, Blanco a déclaré que Nordex est confiant de pouvoir bénéficier de perspectives de croissance positives à moyen terme.

Nordex a déclaré que la baisse des installations au deuxième trimestre était particulièrement sensible en dehors de l'Europe et de l'Amérique latine.

La valeur des nouvelles commandes au cours du semestre a atteint 2,4 milliards d'euros, soit 20,2 % de plus qu'un an auparavant.