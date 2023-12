Adamas One Corp. est une société diamantaire de haute technologie. La société utilise sa technologie pour produire des diamants monocristallins cultivés en laboratoire (LGD) et des matériaux diamantés par un procédé de dépôt chimique en phase vapeur (CVD), qu'elle appelle sa technologie diamantaire. Les diamants cultivés en laboratoire de la société possèdent exactement les mêmes propriétés physiques, chimiques et optiques que les diamants extraits. Ses diamants cultivés en laboratoire sont composés d'un réseau de carbone pur, comme les diamants extraits, et ne sont pas considérés comme des diamants synthétiques ou simulants, tels que la zircone cubique et la moissanite. La société utilise sa technologie du diamant pour produire des diamants finis qu'elle vend en gros et au détail pour la bijouterie et des diamants bruts non finis qu'elle vend en gros et au détail pour des utilisations industrielles. Elle est engagée dans le développement d'un modèle de production commerciale pour la fabrication et la vente de diamants et de matériaux diamantés, qui conviennent à des applications industrielles, technologiques et grand public.

Secteur Habillement et accessoires