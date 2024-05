Adriatic Metals PLC est une société minière de métaux précieux et de base basée au Royaume-Uni qui fait progresser l'exploitation d'argent de Vares en Bosnie-Herzégovine, ainsi que le projet de zinc-argent de Raska en Serbie. Le projet phare de la société, Vares, est situé à environ 50 kilomètres au nord de Sarajevo, dans le district de Vares. Elle possède 100 % de la concession de 44 kilomètres carrés (km2) du projet Vares. La zone de la concession comprend la minéralisation incluse dans les estimations de ressources minérales de Rupice et Veovaca, ainsi qu'un certain nombre de prospects et de cibles d'exploration. Le gisement souterrain polymétallique de Rupice présente des teneurs élevées en argent et en zinc, ainsi que des crédits de plomb, de cuivre et d'or. Le projet de zinc-argent de Raska est un ensemble de terres prospectives de 130 km2 dans le sud de la Serbie, qui se concentre principalement autour de deux exploitations minières historiques à ciel ouvert : Les gisements de Sastavci et de Kizevak, situés sur la ceinture métallogénique polymétallique de Tethyan, contiennent des minéralisations de zinc, d'argent et de plomb.

Secteur Sociétés minières intégrées