Albany International Corp. est une entreprise mondiale de textiles avancés et de traitement des matériaux. Ses segments comprennent Machine Clothing (MC) et Albany Engineered Composites (AEC). Le segment MC fournit des bandes consommables perméables et imperméables utilisées dans la fabrication du papier, du carton, des tissus et des serviettes, de la pâte à papier, des non-tissés, du fibrociment et de plusieurs autres applications industrielles. Il conçoit, fabrique et commercialise des vêtements pour machines à papier pour chaque section de la machine à papier et pour chaque qualité de papier. Le segment MC fournit également des bandes de traitement techniques utilisées dans le processus de fabrication de la pâte à papier, de l'onduleuse, des non-tissés, du fibrociment, des produits de construction et des industries textiles. Le segment AEC fournit des structures composites avancées aux clients de l'industrie aérospatiale commerciale et de défense. Le segment AEC comprend Albany Safran Composites, LLC. AEC fournit également des réservoirs à vide pour la plupart des avions commerciaux de Boeing, ainsi que le carter du ventilateur pour le moteur GE9X.

Secteur Machines et équipements industriels