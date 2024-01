ALPHA CO., LTD. est une société basée au Japon qui exerce une activité globale de promotion des ventes consistant à planifier, proposer et vendre des publicités et autres produits de promotion des ventes, ainsi qu'à vendre des affiches, des rampes, des tapisseries et des publicités sur les lieux de vente (PLV). L'activité globale de promotion des ventes de la société consiste à planifier, à fabriquer et à vendre toutes sortes de publicités et de décorations liées aux publicités de promotion des ventes installées sur la façade des magasins et dans les magasins pour les utilisateurs afin de promouvoir les ventes, principalement par les supermarchés et les grandes surfaces d'électronique domestique. La société s'engage principalement dans les publicités de PLV lorsque les consommateurs achètent en magasin. Les publicités POP comprennent des affiches, des rampes, des rideaux, des décorations et des articles événementiels.

Secteur Publicité et marketing