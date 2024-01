La collaboration entre les technologies de pointe est au cœur de la conférence DesignCon qui se tiendra à Santa Clara, en Californie, le 1ᵉʳ février.

Alphawave Semi (LSE : AWE), leader mondial de la connectivité à haut débit pour l'infrastructure technologique mondiale, et Teledyne LeCroy, leader mondial des solutions de test et de mesure de protocoles, ont annoncé aujourd'hui leur collaboration en matière de génération, de transmission et de mesure de signaux PCI Express Ⓡ 7.0 lors de la conférence DesignCon à Santa Clara, CA.

Ce lancement est l'aboutissement des efforts de collaboration entre Alphawave Semi et Teledyne LeCroy, avec des résultats qui repoussent les limites des technologies de transmission et de mesure des signaux. Ces résultats accélèrent le déploiement de la technologie PCIeⓇ 7.0 pour les charges de travail d’intelligence artificielle (IA) à forte intensité de données pour les applications d’infrastructure de données et d'hyperscalers.

Présentation de la séance technique

Alphawave Semi et Teledyne LeCroy présenteront conjointement la méthodologie de corrélation pour un fonctionnement à 128 GT/s des modèles IBIS-AMI basés sur le DSP PCIe Gen 7 le 1er février de 9 h 00 à 9 h 45, heure normale du Pacifique, dans la salle de bal B du Santa Clara Convention Center.

La présentation technique concernera l’interface de modélisation algorithmique des spécifications de mémoire tampon d’entrée/sortie d’Alphawave Semi (IBIS-AMI). Cette interface fait partie intégrante de la prévision des performances de sortie de l'émetteur d'Alphawave Semi 128 Gigabit par seconde (Gbps) DSP Serializer-Deserializer (SerDes), en utilisant le WaveMaster® 8650HD 65 GHz, 12-bit haute définition oscilloscope (HDO®) de Teledyne LeCroy et le logiciel de test de conformité QualiPHY® pour PCIe 7.0.

Les résultats montreront que le SerDes 128 Gbps d'Alphawave Semi, mesuré avec l'oscilloscope 12 bits, 65 GHz de Teledyne LeCroy, passe tous les tests de base électrique et de conformité PCI-SIG® PCIe 7.0 attendus, y compris :

Gigue de l'émetteur

Réponse aux impulsions

Rapport signal/bruit et distorsion (SNDR)

Démonstration en direct au stand de Teledyne LeCroy

Après la présentation de la séance technique, les participants pourront assister à une démonstration en direct au stand 1249 dans le hall d'exposition de DesignCon afin de constater par eux-mêmes les validations des tests de simulation et d'émission pour la base électrique PCI-SIG PCIeⓇ 7.0 et les exigences des spécifications des tests de conformité.

La séance technique et la démonstration seront les premières à démontrer une corrélation entre les modèles et les mesures pour des transferts de données à 128 GT/s à l'aide d'un oscilloscope de 65 GHz. Cela jouera un rôle essentiel dans le soutien au développement du programme de conformité PCIeⓇ 7.0.

À propos d'Alphawave Semi

Alphawave Semi (LSE :AWE) est un leader mondial de la connectivité haut débit pour l’infrastructure technologique mondiale. Face à la croissance exponentielle des données, la technologie d’Alphawave Semi répond à un besoin critique : permettre aux données de voyager plus rapidement, de manière plus fiable et avec des performances plus élevées et une moindre consommation. Nous sommes une entreprise de semi-conducteurs intégrée verticalement et nos produits IP, de silicium et de connectivité personnalisés sont déployés par des clients mondiaux de premier rang dans les centres de données, le calcul, les réseaux, l’IA, la 5G, les véhicules autonomes et le stockage. Fondée en 2017 par une équipe technique experte ayant fait ses preuves en matière de licences de semi-conducteurs IP, nous avons pour mission d’accélérer l’infrastructure de données critique qui est au cœur de notre monde numérique. Pour plus d’informations sur Alphawave Semi, rendez-vous sur : awavesemi.com.

À propos de Teledyne LeCroy

Teledyne LeCroy est un fabricant leader d’oscilloscopes avancés, d’analyseurs de protocole et d’autres instruments de test qui vérifient les performances, valident la conformité et déboguent rapidement et complètement les systèmes électroniques complexes. Depuis sa création en 1964, l'entreprise s'est concentrée sur l'intégration d'outils puissants dans des produits innovants qui améliorent le « Time-to-Insight ». La rapidité d'analyse permet aux utilisateurs de trouver et de corriger rapidement les défauts dans les systèmes électroniques complexes, ce qui améliore considérablement les délais de mise sur le marché pour une grande variété d'applications et de marchés cibles. Teledyne LeCroy est basé à Chestnut Ridge, dans l'État de New York. Pour plus d'informations, visitez le site web de Teledyne LeCroy à l'adresse suivante : teledynelecroy.com.

