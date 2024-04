Alpine Income Property Trust, Inc. est une société d'investissement immobilier. La société cherche à fournir des rendements ajustés au risque et des dividendes en espèces en investissant, en détenant et en exploitant un portefeuille de propriétés louées à un seul locataire net qui sont principalement louées à des locataires cotés en bourse et bénéficiant d'une notation de crédit. L'objectif principal de la société est de maximiser les flux de trésorerie et la valeur par action en générant des flux de trésorerie stables et croissants et des rendements ajustés au risque par le biais de la propriété, de l'exploitation et de la croissance par l'acquisition d'un portefeuille diversifié de propriétés commerciales louées nettes avec un fondamental immobilier à long terme et par le biais de l'investissement de prêts commerciaux garantis par des biens immobiliers commerciaux. La société exerce ses activités dans deux secteurs : les biens immobiliers productifs et les prêts et investissements commerciaux. Les 138 biens immobiliers du portefeuille de la société représentent environ 3,8 millions de pieds carrés bruts louables avec des baux d'une durée moyenne pondérée de sept ans.

Secteur Sociétés de placement immobilier commercial