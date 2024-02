Amazon.com a commencé à déployer un nouvel assistant d'intelligence artificielle destiné à répondre aux questions des acheteurs sur les produits, mais cette fonctionnalité soulève autant de questions qu'elle n'apporte de réponses.

Selon Amazon, Rufus, le nom du logiciel, aidera les utilisateurs en les guidant vers les fours grille-pain ou les jouets en forme de dinosaures qui correspondent le mieux à leurs besoins. Or, Amazon a l'habitude d'orienter ses clients vers les produits qui lui profitent le plus, soit parce qu'ils sont plus rentables, soit parce qu'ils sont soutenus par des fonds publicitaires, selon le procès antitrust intenté à Amazon par la Federal Trade Commission en 2023.

La FTC accuse Amazon de "biaiser les résultats de recherche d'Amazon pour privilégier ses propres produits au détriment de ceux dont elle sait qu'ils sont de meilleure qualité". En outre, la FTC affirme que l'entreprise de Seattle exploite un système de paiement à l'acte, en donnant la priorité aux produits pour lesquels les spécialistes du marketing sont prêts à dépenser le plus. L'entreprise a nié ces allégations et a déclaré qu'elle contesterait l'action en justice.

L'avocat général d'Amazon a déclaré en 2023 que la FTC "se trompait sur les faits et sur la loi" et que ses pratiques "ont contribué à stimuler la concurrence et l'innovation dans l'ensemble du secteur de la vente au détail".

Comme pour d'autres services d'IA générative, l'algorithme qui sous-tend Rufus est un secret bien gardé et Amazon a refusé de discuter de son fonctionnement. Elle a donné quelques indices, notamment dans un communiqué de presse, qui indique que l'algorithme est formé à partir du catalogue de produits d'Amazon, d'avis, d'informations provenant du web et de sections de questions et réponses.

Mais Michael Pachter, analyste chez Wedbush Securities, a déclaré qu'Amazon refuserait de l'argent si elle n'ouvrait pas ostensiblement les résultats de Rufus aux annonceurs. Vous obtiendrez très probablement des résultats sponsorisés, a-t-il déclaré. La publicité est le moteur du commerce de détail et Amazon n'est pas différent - pourquoi pensez-vous qu'ils génèrent des dizaines de milliards de dollars de publicité par an ?

L'entreprise a annoncé jeudi un bond de 27 % de ses ventes de publicité au quatrième trimestre de l'année dernière, pour atteindre 14,7 milliards de dollars.

Au moins dans un premier temps, Rufus ne semble pas être influencé par la publicité. Gil Luria, analyste principal de logiciels chez D.A. Davidson, a déclaré que cela était probablement nécessaire pour établir la confiance avec les consommateurs. S'ils perdent votre confiance dans la façon dont ils répondent, vous n'allez plus leur poser la question", a déclaré M. Luria.

LA PUBLICITÉ ET LES CHOIX DES CONSOMMATEURS

Pourtant, l'entreprise a, à maintes reprises, laissé la publicité s'immiscer dans ses recommandations.

Les consommateurs ont pu croire qu'une désignation Amazons Choice indiquait un processus d'examen ou de test, mais Amazon a déjà accordé ce badge aux spécialistes du marketing qui étaient prêts à payer pour cela, selon un article de Digiday de 2019 citant un jeu de données interne d'Amazon datant de 2017.

Amazon affirme que le label repose aujourd'hui principalement sur des critères tels que les avis, la rapidité d'expédition et le prix.

Margrethe Vestager, la plus haute autorité antitrust d'Europe, a déclaré que la capacité d'Amazon à limiter l'accès au badge Amazons Choice était l'une des raisons pour lesquelles elle s'opposait au projet de rachat du fabricant de Roomba, iRobot, par la société. Amazon a renoncé à l'opération le mois dernier.

Une enquête du Wall Street Journal a révélé qu'Amazon avait déjà permis à des spécialistes du marketing de placer des produits dans des listes de naissance en ligne à l'insu des clients. L'entreprise a depuis mis fin à cette pratique.

Selon une étude réalisée par Profitero entre 2020 et 2021, les résultats de recherche d'Amazon.com comprennent en moyenne neuf listes sponsorisées, soit deux fois plus que Walmart et quatre fois plus que Target.

Jim Tierney, directeur des investissements pour les actions de croissance concentrées aux États-Unis chez AllianceBernstein, a déclaré qu'il voyait de réelles promesses dans Rufus "si vous avez réellement une sorte d'IA conversationnelle pour faire vos achats".

Cela signifie simplement plus d'engagement et plus de conversion, ce qui signifie plus de revenus et plus d'unités (vendues)", a déclaré M. Tierney.

Mais Amazon n'a donné que peu d'indications sur le déploiement de Rufus auprès de certains clients. Lors d'une conférence téléphonique avec des investisseurs, le PDG Andy Jassy a déclaré que Rufus permettait aux clients de découvrir des articles d'une manière très différente de celle dont ils disposaient jusqu'à présent sur les sites de commerce électronique.

Dans un billet de blog, Amazon a montré comment le logiciel pourrait répondre à une demande de renseignements sur la valeur d'une pagaie de pickleball pour les débutants : "Cette pagaie est une excellente option pour les débutants. Cette raquette est une excellente option pour les débutants, a répondu le logiciel, selon une capture d'écran. Dans un autre exemple, le logiciel a affiché des jouets en forme de Tyrannosaurus Rex en réponse à une question sur les meilleurs jouets pour un enfant de 5 ans obsédé par les dinosaures.

Quelle que soit l'évolution de Rufus, M. Luria estime qu'Amazon a une longueur d'avance sur les applications d'IA de Google et de Microsoft, car elle dispose d'un riche trésor de données d'achat et de données personnalisées, ce qui constitue un avantage certain au moment de passer à la caisse.