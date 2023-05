Ambarella, Inc. : Anticipation d'une correction technique 31/05/2023 | 10:01 vente En cours

Cours d'entrée : 68.72$ | Objectif : 65.95$ | Stop : 85$ | Potentiel : 4.03% Après la forte progression enregistrée récemment sur le titre Ambarella, Inc., les prises de bénéfices pourraient engendrer l'amorce d'une correction.

On pourra se positionner à la vente pour viser les 65.95 $. Synthèse D'une manière générale, la société présente des fondamentaux de mauvaise qualité dans le cadre d'une stratégie d'investissement à moyen et long termes.

Dans une optique d'investissement de court terme, la société présente une configuration fondamentale dégradée.

Points forts La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.

Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.

Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.



Points faibles La société présente des niveaux de rentabilité insuffisants.



Le ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" de la société la situe parmi les sociétés les plus chères à l'échelle mondiale.



La société apparaît fortement valorisée compte tenu de la taille de son bilan.



La société est fortement valorisée compte tenu des flux de trésorerie générés par son activité.



Les anticipations de chiffre d'affaires sur les 12 derniers mois ont largement été revues à la baisse. Les analystes prévoient des ventes moins importantes que celles qu'ils attendaient un an plus tôt.



Les perspectives de chiffre d'affaires du groupe ont été récemment revues à la baisse. Cette évolution des prévisions met en avant un pessimisme des analystes en ce qui concerne les ventes de la société.



Sur les 12 derniers mois, le momentum des révisions de bénéfices ressort largement négatif. D'une manière générale, les analystes anticipent désormais une profitabilité inférieure à leurs estimations un an plus tôt.



Au cours des derniers mois, les anticipations de bénéfices ont été revues à la baisse, par l'ensemble des analystes qui suivent la société.



L'opinion moyenne du consensus des analystes qui couvrent le dossier s'est détériorée au cours des quatre derniers mois.



Au cours des douzes derniers mois, l'opinion des analystes a été revue négativement.



Sous-secteur Semi-conducteurs - Autres Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. AMBARELLA, INC. -0.33% 3 245 NVIDIA CORPORATION 174.47% 991 997 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFA.. 26.20% 480 129 BROADCOM INC. 43.68% 334 931 ADVANCED MICRO DEVICES, INC.. 93.41% 201 730 TEXAS INSTRUMENTS 6.86% 160 246 QUALCOMM, INC. 5.51% 129 224 INTEL CORPORATION 13.47% 125 088 ANALOG DEVICES, INC. 7.62% 88 967 MICRON TECHNOLOGY, INC. 47.92% 78 457 SK HYNIX INC. 47.07% 57 522

Données financières USD EUR CA 2024 273 M - 256 M Résultat net 2024 -138 M - -130 M Tréso. nette 2024 215 M - 201 M PER 2024 -20,8x Rendement 2024 - Capitalisation 3 245 M 3 245 M 3 045 M VE / CA 2024 11,1x VE / CA 2025 8,48x Nbr Employés 937 Flottant 91,6% Prochain événement sur AMBARELLA, INC. 01/06/23 TD Cowen Technology, Media & Telecom Conference Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 20 Dernier Cours de Clôture 72,32 $ Objectif de cours Moyen 93,45 $ Ecart / Objectif Moyen 29,2% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Feng Ming Wang Executive Chairman, President & CEO Brian C. White Chief Financial Officer Leslie D. Kohn Director & Chief Technology Officer Chan Lee Chief Operating Officer Andrew W. Verhalen Lead Independent Director