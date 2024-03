American Vanguard Corporation (AVD) est une société diversifiée de produits spécialisés et agricoles. La société développe et commercialise des produits pour la protection et la gestion des cultures, la gestion du gazon et des plantes ornementales et la santé publique et animale. AVD exerce ses activités par l'intermédiaire de ses principales filiales d'exploitation, notamment AMVAC Chemical Corporation (AMVAC) pour ses activités nationales et AMVAC Netherlands BV (AMVAC BV) pour ses activités internationales. AMVAC est un fabricant de produits chimiques, biologiques et biorationnels qui développe et commercialise des solutions pour l'agriculture, le commerce et les consommateurs. AMVAC BV vend ses produits directement et par l'intermédiaire de son réseau de filiales dans divers territoires internationaux. Les produits de la société comprennent des insecticides, des fongicides, des herbicides, des produits pour la santé des sols, des produits de nutrition des plantes, des molluscicides et des fumigants de sol, qui sont commercialisés sous forme de liquide, de poudre et de granulés. Elle fabrique également des produits de nettoyage microbien, BioMop-Plus et DrainGel.

