Americas Gold and Silver Corporation est une société minière de métaux précieux basée au Canada qui possède de nombreux actifs en Amérique du Nord. La société possède et exploite les installations de Cosala à Sinaloa (Mexique), gère le complexe de Galena (détenu à 60 %) dans l'Idaho (États-Unis d'Amérique) et réévalue actuellement la mine de Relief Canyon dans le Nevada (États-Unis d'Amérique). La société possède également le projet de développement San Felipe à Sonora, au Mexique. Les activités de Cosala, détenues à 100 %, sont situées dans l'État de Sinaloa, au Mexique, et consistent en 67 concessions minières qui couvrent environ 19 385 hectares. Les exploitations de Cosala sont situées dans le centre-est de l'État de Sinaloa, au Mexique, près de la ville de Cosala. La mine Relief Canyon est située dans le comté de Pershing, au Nevada. Le projet comprend une mine à ciel ouvert et une installation de traitement par lixiviation en tas.

Secteur Sociétés minières intégrées