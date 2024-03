APi Group Corporation est un fournisseur de services de sécurité et de services spécialisés dans environ 500 sites dans le monde. La société opère à travers deux segments. Le segment des services de sécurité fournit des services de sécurité en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique et en Europe. Ce segment se concentre sur les systèmes d'occupation intégrés de bout en bout, y compris la conception, l'installation, l'inspection et l'entretien de ces systèmes intégrés. Le travail effectué dans ce segment s'étend à toutes les industries et installations et comprend les environnements commerciaux, éducatifs, de santé, de haute technologie, industriels et à risques spéciaux. Le segment des services spécialisés fournit une variété de services d'infrastructure et d'installations industrielles spécialisées, qui comprennent l'entretien et la réparation d'infrastructures essentielles, telles que les infrastructures souterraines d'électricité, de gaz, d'eau, d'égouts et de télécommunications. Les services offerts par ce segment comprennent l'ingénierie et la conception, la fabrication, l'installation, l'entretien et la réparation, et autres.

Secteur Construction et ingénierie