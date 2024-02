AppLovin Corporation est une plateforme technologique d'applications. La solution logicielle de la société fournit des outils avancés aux développeurs d'applications mobiles pour développer leurs activités en automatisant et en optimisant le marketing et la monétisation de leurs applications. Les éléments clés de ses solutions sont fournis par le biais des technologies de base d'AppLovin et de la plateforme logicielle d'AppLovin. Les technologies de base d'AppLovin comprennent son moteur de recommandation AXON à apprentissage automatique, son App Graph et son infrastructure en nuage élastique. La plateforme logicielle AppLovin comprend une série d'outils permettant aux développeurs de faire découvrir et télécharger leurs applications mobiles par les bons utilisateurs, d'optimiser le retour sur investissement marketing et de maximiser la monétisation de l'engagement. La plate-forme logicielle AppLovin comprend des solutions telles que AppDiscovery, Adjust, MAX et Wurl. Ses applications consistent en un portefeuille diversifié de plus de 350 jeux mobiles gratuits et couvrent environ cinq genres de jeux.

Secteur Logiciels