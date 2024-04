Arafura Rare Earths Limited est une société basée en Australie qui se consacre à la production de produits à base de terres rares. La société produit des produits à base de terres rares à partir du projet Nolans. Le projet Nolans consiste en une mine, une usine de traitement, y compris des usines d'enrichissement, d'extraction et de séparation, et l'infrastructure connexe à construire sur le site de Nolans, à environ 135 kilomètres au nord d'Alice Springs, dans le Territoire du Nord de l'Australie. Ses produits de terres rares sont l'oxyde de néodyme-praséodyme (NdPr) et l'oxyde de terres rares mi-lourdes mixtes (SEG/HRE). L'oxyde de NdPr est le produit phare de la société, utilisé par les clients d'aimants et d'alliages d'aimants. Les principaux produits de la société issus du projet de Nolans sont les terres rares, qui sont utilisées dans les convertisseurs catalytiques des automobiles, l'électronique grand public, l'éclairage à haut rendement énergétique, l'optique, les alliages, les céramiques avancées et les aimants permanents qui permettent la mobilité électronique et les applications d'énergie renouvelable.

Secteur Métaux et minéraux précieux