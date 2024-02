ArcBest Corporation est une entreprise de logistique. Elle propose une suite de solutions d'expédition et de logistique pour répondre aux besoins des clients en matière de chaîne d'approvisionnement. Ses secteurs d'activité comprennent Asset-Based, qui représente ABF Freight System, Inc. et certaines autres filiales, dont ABF Freight System (B.C.) ULC ; ABF Freight System Canada ULC ; ABF Cartage, Inc. et Land-Marine Cargo, Inc. (collectivement ABF Freight) et ArcBest, son exploitation de logistique à faible actif, qui comprend MoLo, Panther et certaines autres filiales. Le secteur basé sur les actifs fournit des services de chargement partiel de camions (LTL) par le biais des opérations de transport routier d'ABF Freight. Il propose le transport de marchandises générales par le biais de services standard, à délai critique et de chargements partiels. Le secteur ArcBest comprend les services d'expédition terrestre acquis de Panther ; ses activités acquises de transport de charges complètes et de services dédiés, y compris les services de courtage de charges complètes de MoLo ; les services de déménagement d'articles ménagers sous la marque U-Pack, et ses solutions de transport gérées.

Secteur Frêt au sol et logistique