ASTRAZENECA : objectif de cours abaissé chez Barclays

Le 12 février 2024

Barclays maintient sa recommandation 'surpondérer' sur AstraZeneca avec un objectif de cours ramené de 135 à 125 livres sterling, dans le sillage de ses prévisions de BPA 2024 abaissées de 2% pour le laboratoire pharmaceutique britannique.



'La dernière fois qu'AstraZeneca a bougé autant sur un point d'activité (troisième trimestre 2021), l'ampleur de la déception sur le BPA et des dégradations subséquentes était bien plus importante', note le broker après la publication de la semaine passée.



Barclays ajoute que l'action s'inscrit en baisse de 7% depuis la publication et se situe à son plus bas niveau depuis 52 semaines. 'Nous pensons qu'il s'agit d'un point d'entrée convaincant pour une entreprise de premier ordre', juge-t-il.



