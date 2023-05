AT&T Inc. : A proximité d'un niveau clé en données hebdomadaires 31/05/2023 | 08:33 achat En cours

Cours d'entrée : 15.66$ | Objectif : 18$ | Stop : 14.4$ | Potentiel : 14.94% Le titre AT&T Inc. revient au contact de niveaux importants en données hebdomadaires situés vers 14.94 USD. Le timing apparaît pertinent pour revenir à l'achat.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 18 $. Synthèse La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.

La société dispose d'un bon score ESG par rapport à son secteur, d'après Refinitiv.

Points forts Avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements, les marges de la société ressortent particulièrement élevées.

La société présente des multiples de résultat très attrayants.

Le cours de la société rapporté à sa valeur nette comptable fait ressortir le dossier comme étant relativement bon marché.

Compte tenu des flux de trésorerie positifs que son activité génère, le niveau de valorisation de la société est un atout.

Les investisseurs qui recherchent du rendement pourront trouver dans cette action un intérêt majeur.

L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.

L'opinion des analystes s'est fortement améliorée au cours des quatre derniers mois.

Au cours des douzes derniers mois l'opinion des analystes a été fortement revue à la hausse.

La visibilité liée à l'activité du groupe apparaît relativement bonne compte tenu des écarts réduits des différentes estimations des analystes.



Points faibles Les perspectives de croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise sont très faibles pour les prochains exercices, d'après les estimations du consensus Standard & Poor's.



Les perspectives de croissance des bénéfices de la société manquent de dynamique et sont une faiblesse.



La société présente une situation financière handicapante avec un endettement net important et un EBITDA relativement faible.



Les objectifs de cours des différents analystes qui composent le consensus diffèrent de manière importante. Cela traduit des appréciations différentes et/ou une difficulté à évaluer la société.



Sous-secteur Autres services de télécommunications sans fil Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. AT&T INC. -15.05% 111 810 T-MOBILE US -3.49% 162 129 KDDI CORPORATION 9.62% 67 370 SOFTBANK GROUP CORP. -2.37% 57 679 VODAFONE GROUP PLC -22.84% 26 032 CHINA UNICOM HONG KONG LIMI.. 20.50% 22 733 ADVANCED INFO SERVICE 8.72% 18 165 TELENOR ASA 24.24% 14 070 VODACOM GROUP LIMITED -11.03% 10 723 TAIWAN MOBILE CO., LTD. 9.29% 9 549 SK TELECOM CO., LTD. 5.49% 8 280

Données financières USD EUR CA 2023 122 Mrd - 115 Mrd Résultat net 2023 17 013 M - 15 963 M Dette nette 2023 126 Mrd - 119 Mrd PER 2023 6,79x Rendement 2023 7,08% Capitalisation 112 Mrd 112 Mrd 106 Mrd VE / CA 2023 1,96x VE / CA 2024 1,87x Nbr Employés 160 700 Flottant 93,4% Prochain événement sur AT&T INC. 26/07/23 Q2 2023 Publication de résultats (estimation) Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 29 Dernier Cours de Clôture 15,73 $ Objectif de cours Moyen 21,31 $ Ecart / Objectif Moyen 35,5% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs John T. Stankey President, Chief Executive Officer & Director Pascal Desroches Chief Financial Officer & Senior Executive VP William E. Kennard Independent Chairman Jeremy Alan Legg Chief Technology Officer Jeffrey Scott McElfresh Chief Operating Officer