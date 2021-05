ATENOR : Concours d'architecture La Cloche d'Or – Luxembourg

Communiqué de presse

CONCOURS D'ARCHITECTURE - LA CLOCHE D'OR (LUXEMBOURG)

La Hulpe, le 20 mai 2021

Toujours à la recherche d'excellence, ATENOR a décidé d'organiser un concours d'architecture pour l'attribution d'une mission relative au design et au suivi de l'exécution du projet de redéveloppement du site récemment acquis à la Cloche d'or à Luxembourg.

Au croisement des voies principales de communication, le site offre une visibilité unique au cœur du quartier. La parcelle de terrain, d'une contenance de 21 280 m², permet la construction de plus de 30.000 m² en affectation tertiaire.

ATENOR souhaite que ce nouveau projet incarne par son ambition architecturale, la qualité exceptionnelle de sa localisation et la modernité du quartier de la Cloche d'Or.

Les normes environnementales les plus élevées et les critères les plus avancés en termes de confort et de fonctionnalité feront partie intégrante de la conception pour répondre à la fois aux enjeux de durabilité et au bien-être des occupants, dans une nouvelle ère de bureaux. Des matériaux durables aux technologies énergétiques performantes, en comprenant les proptechs pertinentes, tout sera pensé en cohérence et en efficacité.

Le programme consistera par conséquent à créer un nouveau lieu de travail de référence, dont les conditions de vie et de travail seront parfaitement adaptées à la demande des occupants, dans un marché de bureaux luxembourgeois exigeant et en forte évolution.

La consultation s'adresse aux bureaux d'architecture ou groupements d'architectes. La procédure se déroulera en deux phases et débutera dès le mardi 25 mai 2021 à midi pour se terminer par la nomination du Lauréat prévue le 24 septembre 2021. Le cahier des charges de la consultation sera envoyé sur demande du candidat adressée à info@atenor.eu.

ATENOR est une société de développement immobilier urbain d'expertise européenne cotée sur le marché d'Euronext Brussels. Sa mission vise à apporter, par son approche urbanistique et architecturale, des réponses adéquates aux nouvelles exigences qu'impose l'évolution de la vie urbaine et professionnelle. Dans ce cadre, ATENOR investit dans des projets immobiliers d'envergure répondant à des critères stricts en termes de localisation, d'efficience économique et de respect de l'environnement

Reuters: ATE0.BR - Bloomberg: ATEB BB

Pour de plus amples informations, veuillez contacter Stéphan Sonneville SA, CEO

ou William Lerinckx pour Probatimmo BV, Executive Officer

 +32-2-387.22.99 -  +32-2-387.23.16 - e-mail :info@atenor.eu- www.atenor.eu