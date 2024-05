Le Groupe SNC-Lavalin inc. est une société de services professionnels et de gestion de projets entièrement intégrée. La société relie les gens, la technologie et les données pour aider à façonner et à réaliser des concepts et des projets, tout en offrant des solutions complètes tout au long du cycle de vie des actifs. Ses segments comprennent les services d'ingénierie, le nucléaire, l'exploitation et la maintenance, Linxon, les projets LSTK et le capital. Le segment des services d'ingénierie comprend des services de conseil, d'ingénierie, de conception et de gestion de projet. Le segment nucléaire soutient les clients tout au long du cycle de vie du nucléaire avec une gamme complète de services : conseil, services EPCM, services sur le terrain, services technologiques, pièces détachées, soutien aux réacteurs, démantèlement et gestion des déchets. Le segment O&M consiste à fournir des solutions d'exploitation, de maintenance et de gestion des actifs. Le segment Linxon offre des services d'ingénierie, d'approvisionnement, de gestion et de construction. Les projets LSTK comprennent les contrats de construction LSTK restants de la société.

Secteur Construction et ingénierie