ATS Corporation (ATS), anciennement ATS Automation Tooling Systems Inc. est un fournisseur canadien de solutions d'automatisation. ATS utilise sa base de connaissances et ses capacités mondiales en matière d'automatisation sur mesure, d'automatisation répétée, de produits d'automatisation et de services à valeur ajoutée, y compris les services de pré-automatisation et d'après-vente, pour répondre aux besoins des systèmes d'automatisation de fabrication sophistiqués. ATS propose également des services de post-automatisation, notamment la formation, l'optimisation des processus, la maintenance préventive, l'assistance d'urgence et sur appel, les pièces détachées, le réoutillage, la modernisation et la relocalisation des équipements. Elle dessert des marchés tels que les sciences de la vie, qui comprennent les dispositifs médicaux, les produits pharmaceutiques et radiopharmaceutiques ; l'alimentation et les boissons, qui comprennent le traitement, l'emballage et le remplissage de produits frais et de liquides alimentaires et de boissons ; l'énergie, qui comprend le pétrole et le gaz, ainsi que le nucléaire, le solaire et d'autres applications d'énergie verte, et les produits de consommation, qui comprennent l'automatisation de l'entreposage, les produits cosmétiques et autres.

Secteur Machines et équipements industriels