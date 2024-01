NEW YORK (dpa-AFX) - La banque d'affaires américaine Morgan Stanley a placé Auto1 sous surveillance avec un objectif de cours de 4,60 euros. Dans des perspectives présentées mercredi, l'analyste Miriam Josiah s'est néanmoins montrée globalement optimiste sur les perspectives du secteur européen de l'internet pour 2024, misant sur un retour de la croissance des commandes, une discipline continue en matière de coûts et un soutien des valorisations. Delivery Hero, Deliveroo et Prosus ont connu un tournant en termes de rentabilité et de hausse des ventes, tandis que Scout24, Trainline et Pearson ont marqué des points avec une bonne dynamique de résultats. Josiah voit cependant les plus grands risques dans les entreprises de commerce électronique Ocado, Auto1, AutoStore et Boohoo. Le vendeur de voitures d'occasion en ligne Auto1 aura besoin de deux à trois ans de plus que prévu pour trouver l'équilibre entre croissance et rentabilité en raison des investissements nécessaires à sa croissance./gl/la

Publication de l'étude originale : 03.01.2024 / 04:30 / GMT Première diffusion de l'étude originale : Date non précisée dans l'étude / Heure non précisée dans l'étude / Fuseau horaire non précisé dans l'étude

