On s'ennuie un peu, il faut bien le dire, en attendant de pouvoir se goinfrer de chocolat pendant qu'on a encore les moyens de s'en acheter. Ce matin, nous allons parler de calendrier, d'introductions en bourse, de grands malades boursiers et de manque de relief.

Les marchés actions sont en train de connaître leur premier creux saisonnier de l'année. C'est habituel entre deux périodes de publication de résultats. Les sociétés ont quasiment terminé de dévoiler leurs chiffres 2023. Le cycle reprendra sur la seconde semaine d'avril avec les financières américaines comme BlackRock et JPMorgan, dont les publications sont attendues les 11 et 12 avril. Sur les marchés financiers, la macroéconomie donne la toile de fond pendant que les performances des entreprises apportent le relief. Les deux niveaux se rejoignent régulièrement et interagissent l'un sur l'autre, mais les chiffres des sociétés fournissent généralement une palette plus large d'émotions. Surtout quand l'évolution macroéconomique fait l'objet d'un consensus assez large comme c'est le cas actuellement : l'investisseur témoin pense que la croissance va réaccélérer et que la politique monétaire n'obérera pas la marche en avant de l'économie ni des actions.

Il y a donc un petit trou d'air dans l'actualité des résultats, qui a été comblé par les introductions en bourse flamboyantes de Reddit ou Astera Labs ou la fièvre autour du SPAC Digital World, qui va fusionner avec le réseau social de Donald Trump. Le fait que le marché se concentre sur des actifs hautement spéculatifs est peut-être le signe que les financiers s'ennuient. Ou que les sujets qui fâchent sont beaucoup plus barbants, comme ces interrogations qui montent autour des finances de Washington, après la publication d'un rapport du Bureau du budget du Congrès, qui alerte sur l'explosion du déficit et de la dette dans les années à venir.

Sur les marchés actions, les agences de presse parlent cette semaine de "respiration" ou de "pause". Une pause baissière à Wall Street hier avec des replis de 0,3 à 0,4% pour les trois indices principaux. Une pause haussière pour le DAX et le STOXX Europe 600 sur le vieux continent. Et une pause incolore pour le CAC40 français, qui a terminé sur une variation nulle. Cinq des sept dernières variations du CAC40 étaient inférieures à 0,4%. La fin du mois de mars ne pousse pas les investisseurs à l'action, d'autant que la semaine sera écourtée par un jour férié, puisque de nombreuses places financières seront closes vendredi. C'est notamment le cas des marchés Euronext, dont Paris, de Zurich, de Londres et de Francfort. La bourse de New York fera elle aussi relâche, même si deux événements importants sont prévus aux Etats-Unis. J'ai eu peur d'avoir écrit une ânerie hier en annonçant un discours de Jerome Powell et la publication de l'inflation PCE vendredi. D'ailleurs, vous avez été plusieurs à m'alerter sur ce point. Dont mon collègue Patrick Rejaunier, qui est sorti de la tanière du service clients de Zonebourse tel un Jackie Berroyer jaillissant du standard de Nulle Part Ailleurs pour me demander si j'étais sûr de moi. Or je ne l'étais pas totalement donc je suis allé vérifier à la source (ce que j'aurais dû faire avant selon les bonnes pratiques journalistiques). Donc la statistique la plus importante de la semaine sera bien publiée un jour férié, et Jerome Powell parlera dans le vide. Voilà, c'est redit.

La séance du jour sera aussi marquée par une série d'indicateurs aux Etats-Unis, publiés entre 13h30 et 15h00, qui ne devraient pas faire dérailler le scénario consensuel mentionné plus haut. On gardera un œil sur le pétrole, qui est fermement installé sur ses plus hauts de l'année avant la prochaine annonce de l'OPEP. Mais la matière première qui fait le plus jaser actuellement est plutôt le cacao, qui poursuit sa flambée à cause d'une crise d'offre. C'est plutôt une mauvaise nouvelle pour les amateurs de lapins, de friture et d'œufs de Pâques. Du côté des sociétés, on tente de panser les plaies des grands blessés. Un traitement de choc va être administré à Boeing, dont la direction va être remplacée pour tenter d'enrayer le déclin industriel du géant de l'aéronautique. A une échelle plus modeste, les actionnaires d'Atos ne seront pas surpris d'apprendre que le groupe a lancé une procédure de conciliation sous l'égide de son mandataire ad hoc pour renégocier sa dette. Quant à ceux de Casino, ils découvrent douloureusement qu'il n'y a pas de miracles en finance, en tout cas pas beaucoup, avec un titre qui tend vers 0 avant un hypothétique redressement opérationnel.

En Asie Pacifique, il y en a pour tous les goûts : des baisses très modérées au Japon et en Inde, des replis un peu plus marqués à Taiwan et en Australie. Des rebonds importants à Hong Kong et en Corée du Sud, et des gains plus modestes à Shanghai. Un peu sans queue ni tête, en tout cas sans ligne directrice claire. Les indicateurs avancés européens n'apportent guère plus d'enseignements : ils sont plutôt incertains, même si les futures de Wall Street regardent vers le haut.

Les temps forts économiques du jour

Aux Etats-Unis, les commandes de biens durables (13h30) précéderont l'indice FHFA des prix immobiliers (14h00) et les indices de la Fed de Richmond et du Conference Board (15h00). Tout l'agenda ici.

L'euro revient autour de 1,084 USD. L'once d'or se négocie 2171 USD. Le pétrole se stabilise, avec un Brent de Mer du Nord à 86,11 USD le baril et un brut léger américain WTI à 81,85 USD. Le rendement de la dette américaine sur 10 ans ressort à 4,24%. Le bitcoin se négocie 70 600 USD.

Les principaux changements de recommandations

Auto1 Group : Morgan Stanley améliore sa recommandation de souspondérer à pondération de marché avec un objectif de cours de 4,60 EUR.

Banco Santander : Barclays passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 4,50 EUR à 5,30 EUR.

BBVA : Barclays passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 10.10 EUR à 11.40 EUR.

BNP Paribas : Goldman Sachs passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 74,70 EUR à 82,60 EUR.

Dassault Aviation : JP Morgan maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours relevé de 204 à 215 EUR.

DR. Martens Plc : Goldman Sachs passe de neutre à vendre avec un objectif de cours réduit de 93 GBX à 87 GBX.

Enel : Morgan Stanley passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 7 EUR à 7.50 EUR.

Euroapi : JP Morgan maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours réduit de 4,20 à 3,50 EUR.

Experian : Société Générale démarre le suivi à conserver avec un objectif de cours de 3300 GBX.

F-Secure : Inderes passe d'accumuler à acheter avec un objectif de cours de 2,20 EUR.

Hensoldt : JP Morgan maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours relevé de 28 à 38 EUR.

JM AB : SEB Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 165 SEK à 245 SEK.

Kone : AlphaValue/Baader Europe passe d'achat à accumuler avec un objectif de cours réduit de 58,40 EUR à 54 EUR.

Lagercrantz : SEB Bank passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours relevé de 150 SEK à 170 SEK.

LVMH : Barclays passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 825 EUR à 937 EUR. Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 695 à 790 EUR.

Marimekko : Inderes relève sa recommandation d'alléger à accumuler avec un objectif de cours de 12,50 EUR.

Mobico Group : RBC Capital passe de surperformance à performance de secteur avec un objectif de cours réduit de 110 GBX à 80 GBX.

Schweiter Technologies : Baader Helvea passe d'acheter à accumuler avec un objectif de cours réduit de 650 CHF à 557 CHF.

Straumann Holding : Barclays maintient sa recommandation de surpondérer avec un objectif de cours relevé de 145 à 147 CHF.

Swisscom : Morgan Stanley maintient sa recommandation de surpondérer et relève l'objectif de cours de 650 à 750 CHF.

Terveystalo : Inderes améliore sa recommandation d'accumuler à acheter avec un objectif de cours de 8,70 EUR.

En France

Annonces importantes (et moins importantes)

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

Boeing pourrait se tourner vers un CEO extérieur pour faire face à la spirale de la crise, après la démission de ses principaux dirigeants.

Apple, Google et Meta visés par les premières enquêtes de l'UE dans le cadre de la loi sur les marchés numériques.

CATL est en pourparlers avec Tesla et d'autres constructeurs automobiles pour l'obtention d'une licence aux États-Unis, selon le WSJ.

Lufthansa confiant dans la réalisation de l'opération ITA en 2024 après avoir obtenu le feu vert de l'UE.

L'Espagne acquiert une participation de 3% dans Telefonica.

Le gouvernement britannique veut avoir quitté le capital de NatWest d'ici 2026.

Partners Group lance un nouveau fonds secondaire de capital-investissement de 12 Mds$.

Les salariés de Volkswagen aux Etats-Unis voteront sur la syndicalisation en avril.

La bataille des banques en Espagne : BBVA réduit l'écart avec Banco Santander.

Dell procède à des licenciements dans le cadre d'une réduction générale des coûts.

La tentative du Colorado d'empêcher la fusion Kroger-Albertsons sera examinée au mois d'août.

Le fondateur de WeWork, Adam Neumann, soumet une offre de 500 M$ pour racheter la société, selon le WSJ.

Les principales publications du jour : BYD, Flutter, McCormick, ANTA… Tout l’agenda ici.