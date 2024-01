Autoliv, Inc. est le n° 1 mondial de la conception, de la production et de la commercialisation d'équipements de sécurité automobile. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - airbags (65,7%) ; - ceintures de sécurité (34,3%). La répartition géographique du CA est la suivante : Amériques (33,5%), Chine (21,3%), Japon (7,8%), Asie (10,8%) et Europe (26,6%).