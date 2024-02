AXIS Capital Holdings Limited est une société holding. La société, par l'intermédiaire de ses filiales opérationnelles, est un souscripteur spécialisé mondial et un fournisseur de solutions d'assurance et de réassurance qui exerce ses activités aux Bermudes, aux États-Unis, en Europe, à Singapour et au Canada. Ses activités de souscription sont organisées autour de ses plateformes de souscription mondiales : AXIS Insurance et AXIS Re. La société exerce ses activités dans deux secteurs : l'assurance et la réassurance. Le secteur de l'assurance propose des produits d'assurance spécialisés à divers marchés de niche dans le monde entier. Les lignes de produits de ce segment sont les lignes professionnelles, les biens, la responsabilité, la cybernétique, la marine et l'aviation, les accidents et la santé, et le crédit et le risque politique. Le secteur de la réassurance propose des traités de réassurance aux compagnies d'assurance dans le monde entier. Les lignes de produits de ce segment sont la responsabilité civile, les accidents et la santé, les lignes professionnelles, le crédit et la caution, l'automobile, l'agriculture, la marine et l'aviation, les catastrophes, les biens et l'ingénierie.

Secteur Assureurs et courtiers généralistes