Backblaze, Inc. est une plateforme de stockage en nuage spécialisée. La société se concentre sur la fourniture aux entreprises et aux consommateurs de services en nuage pour stocker, utiliser et protéger leurs données. La société fournit ces services en nuage par l'intermédiaire d'une infrastructure logicielle à l'échelle du Web, conçue à cet effet et construite sur du matériel de base. Son logiciel permet aux clients de se concentrer sur leurs activités principales. Backblaze Storage Cloud organise, protège et maintient les fichiers disponibles à la demande. Ses deux services cloud de stockage comprennent Blackblaze B2 Cloud Storage qui permet aux clients de stocker des données, aux développeurs de créer des applications et aux partenaires d'étendre leurs cas d'utilisation. Backblaze Computer Backup sauvegarde automatiquement les données des ordinateurs portables et de bureau pour les entreprises et les particuliers. Ce service est proposé sous forme de SaaS (Software-as-a-Service) par abonnement et répond à des besoins tels que la sauvegarde d'ordinateurs, la protection contre les ransomwares, la protection contre le vol et la perte, et l'accès à distance.

Secteur Services et conseils en informatique