Ballard Power Systems Inc. développe et commercialise des systèmes de piles à combustible à membrane échangeuse de protons (PEM). L'activité principale de la société est la conception, le développement, la fabrication, la vente et l'entretien de produits de piles à combustible PEM pour une variété d'applications, en se concentrant sur les produits d'alimentation pour les bus, les camions, le rail, la marine, les applications stationnaires et les marchés émergents (manutention, hors route et autres), ainsi que la fourniture de services, y compris des solutions technologiques, des services après-vente et de la formation. Elle propose également des solutions d'intégration de groupes motopropulseurs à pile à hydrogène. Sa pile à combustible est un dispositif électrochimique écologique qui combine l'hydrogène et l'oxygène (de l'air) pour produire de l'électricité. Elle possède également des installations de vente, d'assemblage, de recherche et développement, certains services d'ingénierie et de service après-vente à Hobro, au Danemark, et à Londres, au Royaume-Uni, ainsi qu'un bureau de vente, de chaîne d'approvisionnement et de service après-vente à Guangzhou, dans la province de Guangdong, en Chine.