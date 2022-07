Baloise Holding AG / Mot-clé(s) : Autres

Baloise prolonge son partenariat avec le FC Basel



07.07.2022 / 10:00



Bâle, 7 juillet 2022. Baloise prolonge son partenariat avec le FC Basel 1893 et s’engage pour trois ans en tant que partenaire premium auprès du club à compter de la saison 2022/23. Cette prolongation marque la poursuite d’une coopération fructueuse à long terme. La collaboration entre Baloise et le FC Basel 1893 s’inscrit dans une longue tradition remontant à plus de 30 ans. Ensemble, nous avons traversé des hauts et des bas au niveau sportif et nous resterons aux côtés du FCB pour les années à venir également. En qualité de partenaire premium, Baloise est largement impliquée dans les activités de communication et de publicité du FCB. Nous donnons par ailleurs notre nom au Baloise Lounge, qui peut recevoir jusqu’à 800 personnes. «Entreprise ayant son siège social à Bâle, nous sommes fiers de pouvoir exprimer notre attachement à la ville et au FCB en prolongeant notre engagement de longue date. Ensemble, nous sommes enracinés dans cette ville et, véritables institutions bâloises, nous partageons une histoire qui dure largement depuis plus de 100 ans. C’est aussi pour cela que nous formons une si bonne équipe», nous déclare Michael Müller, CEO de Baloise Suisse. Marc Hallauer, Head of Live Communication, ajoute: «Nous sommes très fiers de ce partenariat et mettrons également à profit cet engagement pour rendre perceptible et visible, à l’intérieur et tout autour du stade, la nouvelle expérience de marque de Baloise dès la fin du mois d’octobre prochain». «Nous sommes très heureux de pouvoir poursuivre notre fructueux partenariat de longue date avec Baloise. Conserver le soutien d’une entreprise régionale fidèle pendant une aussi longue durée n’a rien d’évident. Notre joie est d’autant plus grande que Baloise sera à l’avenir un partenaire premium des rouges et bleus», conclut David Degen, Président du Conseil d'administration de FC Basel 1893 AG. Contact

