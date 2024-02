Banco de Sabadell, S.A. figure parmi les principaux groupes bancaires espagnols. L'activité s'organise essentiellement autour de 3 pôles : - banque commerciale : vente de produits et de services bancaires classiques et spécialisés (crédits, affacturage, crédit-bail, etc.) ; - banque de marché et banque privée : ingénierie financière, financements structurés, intervention sur les marchés des capitaux, etc. ; - gestion d'actifs immobiliers. A fin 2022, le groupe gère 164,1 MdsEUR d'encours de dépôts et 158,7 MdsEUR d'encours de crédits. La commercialisation des produits et services est assurée au travers d'un réseau de 1 461 agences implantées essentiellement en Espagne (1 210).

Secteur Banques