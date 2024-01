Barings BDC, Inc. est une société d'investissement à capital fixe, non diversifiée. L'objectif d'investissement de la société est de générer des revenus en investissant directement dans des sociétés privées du marché intermédiaire afin d'aider les entreprises à financer des acquisitions, leur croissance ou leur refinancement. Elle se concentre sur l'investissement dans des prêts garantis de premier rang syndiqués, des obligations et d'autres titres à revenu fixe. Le portefeuille de la société se compose principalement d'investissements dans des créances privées garanties de premier rang qui opèrent dans une gamme d'industries. Le conseiller en investissement de la société est Barings LLC.