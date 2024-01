Birchcliff Energy Ltd. est une société pétrolière et gazière intermédiaire basée au Canada. La société se consacre à l'exploration, au développement et à la production de gaz naturel, de pétrole léger, de condensats et d'autres liquides de gaz naturel (LGN). Les activités de la société se concentrent dans sa zone principale, l'arc de Peace River, qui se trouve au nord-ouest de Grande Prairie, en Alberta, à proximité de la frontière entre l'Alberta et la Colombie-Britannique. Elle se concentre sur les zones de forage de gaz naturel et de pétrole léger en Amérique du Nord. La société se concentre sur la zone de ressources de Montney/Doig dans l'arc de Peace River. Elle détient 100 % des parts de l'usine à gaz de Pouce Coupe et de deux batteries pétrolières, ainsi que des participations directes dans de nombreuses autres usines à gaz, batteries pétrolières, compresseurs, installations et infrastructures. L'usine de gaz de Pouce Coupe est située au cœur de la zone de ressources de Montney/Doig. La propriété Gordondale est située au nord-ouest de Grande Prairie, en Alberta, et comprend les propriétés de Gordondale.