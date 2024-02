Birla Corporation Limited est une société holding basée en Inde. La société exerce ses activités dans trois secteurs : Ciment, Jute et Autres. La société est principalement engagée dans la fabrication de ciment et de clinker. Elle fabrique également des produits en jute et des pièces moulées en acier. Ses produits en ciment sont utilisés dans les bâtiments industriels, les barrages, les tours de refroidissement et les ponts, entre autres. Elle fabrique des variétés de ciment, telles que le ciment portland ordinaire (catégories OPC-43 et 53), le ciment portland à la pouzzolane (PPC à base de cendres volantes), le ciment portland au laitier (PSC), le ciment résistant aux sulfates et le ciment composite. Les produits de ciment de la société sont commercialisés sous les marques MP Birla Cement PERFECT PLUS, RAKSHAK, SAMRAT ADVANCED, ULTIMATE ULTRA, UNIQUE PLUS, SAMRAT, ULTIMATE, CHETAK, PSC, MULTICEM et CONCRECEM. Ses produits de jute comprennent des fils de jute, des revêtements de sol et de mur, de la toile de jute, des tissus décoratifs, des tissus pour chambres d'enfants, des tapis de jute, du feutre de jute non tissé et des sacs/toiles exempts d'hydrocarbures.

Secteur Matériaux de construction