Bloom Energy, Corp. est un fournisseur de plateformes de production d'électricité commercialement viables basées sur des piles à combustible à oxyde solide qui alimentent en électricité les entreprises, les services essentiels, les infrastructures critiques et les communautés. La technologie de l'entreprise produit principalement de l'électricité et de l'hydrogène. Le serveur Bloom Energy de l'entreprise, flexible en termes de carburant, utilise du biogaz, de l'hydrogène, du gaz naturel ou un mélange de carburants pour créer de l'énergie durable. En outre, la plateforme à oxyde solide alimente ses piles à combustible, qui sont utilisées pour créer de l'hydrogène. L'électrolyseur Bloom de la société est conçu pour produire des solutions d'hydrogène et est idéal pour les applications dans les secteurs du gaz, des services publics, du nucléaire, du solaire concentré, de l'ammoniac et des industries lourdes. Son électrolyseur Bloom est conçu pour nécessiter moins d'énergie pour briser les molécules d'eau et produire de l'hydrogène. L'entreprise a également adapté ses serveurs énergétiques pour faire progresser la décarbonisation de l'industrie maritime grâce à la conception et au développement de navires alimentés par des piles à combustible.

Secteur Equipements électriques lourds