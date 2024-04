Bloom Energy Corporation fournit des solutions technologiques à ses clients. La société fabrique des plates-formes énergétiques avancées et polyvalentes, qui fournissent deux produits : le Bloom Energy Server et le Bloom Electrolyzer. Avec plus de 1,2 gigawatts de serveurs énergétiques en service dans plus de 1 200 sites et sept pays. Sa plateforme technologique de piles à combustible à oxyde solide est à la base de ses serveurs d'énergie et de ses électrolyseurs. Sa plateforme de production d'énergie, le Bloom Energy Server, est conçue pour fournir une énergie fiable, résiliente, propre et abordable aux services publics et aux organisations. La plateforme du serveur énergétique peut être utilisée dans diverses applications : Capture du carbone, production combinée de chaleur et d'électricité, valorisation énergétique des déchets et piles à combustible marines. L'électrolyseur Bloom est conçu pour produire des solutions d'hydrogène basées sur la même plateforme d'oxyde solide que son serveur d'énergie. L'électrolyseur Bloom est idéal pour les applications dans les secteurs du gaz, des services publics, du nucléaire, de l'énergie solaire concentrée, de l'ammoniac et des industries lourdes.

Secteur Equipements électriques lourds