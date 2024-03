Boralex Inc. est une société canadienne spécialisée dans les énergies renouvelables. La Société se consacre principalement au développement, à la construction et à l'exploitation de centrales d'énergie renouvelable. Elle opère dans la production de trois types d'énergie renouvelable : éolienne, solaire et hydroélectrique, ainsi que dans le stockage, représentant une base d'actifs d'une puissance installée totalisant 3 051 mégawatts (MW). Elle fournit également de l'énergie éolienne terrestre et dispose d'installations aux États-Unis et de projets de développement au Royaume-Uni. Elle développe un portefeuille de plus de 6,2 GW de projets éoliens, solaires et de stockage. Elle détient des participations dans 50 installations en Amérique du Nord et 77 installations en Europe. En outre, la société a des projets en construction ou prêts à être construits, représentant 317 mégawatts (MW) d'énergie supplémentaire et un portefeuille de projets sécurisés s'élevant à 654 MW. En outre, la société a acquis une participation de 50 % dans cinq parcs éoliens aux États-Unis, d'une capacité installée totale de 894 MW.