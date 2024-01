Brandywine Realty Trust est une société de placement immobilier (FPI) auto-administrée et autogérée qui se consacre à l'acquisition, au développement, au redéveloppement, à la propriété, à la gestion et à l'exploitation d'un portefeuille d'immeubles de bureaux, de laboratoires, de logements et d'immeubles à usage mixte. Elle opère à travers cinq segments : Philadelphia Central Business District (Philadelphia CBD) ; Pennsylvania Suburbs ; Austin, Texas ; Metropolitan Washington, D.C., et Other. Le segment Philadelphia CBD comprend les propriétés situées dans la ville de Philadelphie en Pennsylvanie. Le secteur de la banlieue de Pennsylvanie comprend les propriétés situées dans les comtés de Chester, Delaware et Montgomery dans la banlieue de Philadelphie. Le secteur d'Austin, Texas, comprend les propriétés de la ville d'Austin, Texas. Le segment "Metropolitan Washington, D.C." comprend des biens immobiliers en Virginie du Nord, à Washington, D.C. et dans le sud du Maryland. Le secteur "Autres" comprend des propriétés dans le comté de Camden, New Jersey et le comté de New Castle, Delaware. Elle possède environ 77 propriétés.

Secteur Sociétés de placement immobilier commercial