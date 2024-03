Bridge Investment Group Holdings Inc. est un gestionnaire d'investissements immobiliers à intégration verticale. La société comprend des plateformes d'investissement spécialisées et synergiques. Ses plates-formes d'investissement comprennent des immeubles multifamiliaux, des logements pour les travailleurs et des logements abordables, des logements pour les personnes âgées, des bureaux, des projets de développement, des baux nets, des propriétés logistiques, des stratégies d'endettement, des titres adossés à des créances hypothécaires (MBS), des énergies renouvelables, des technologies immobilières et des logements locatifs unifamiliaux. La société utilise un modèle verticalement intégré couvrant plus de 12 plates-formes d'investissement à travers des stratégies d'actions et de dettes immobilières. Son approche verticalement intégrée comprend des professionnels de l'investissement, ainsi que des employés chargés de la gestion active des actifs, de la gestion des biens immobiliers, de la location et de la gestion de la construction. La société est présente dans 36 États. Ses filiales comprennent Bridge Investment Group Holdings LLC, Bridge Fund Management Holdings LLC, Bridge Debt Capital Markets LLC et Bridge Investment Group Risk Management, Inc.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds