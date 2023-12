Brightcom Group Limited est une société basée en Inde, qui propose des solutions de marketing numérique aux entreprises, agences et éditeurs en ligne du monde entier. La société opère à travers deux segments : Le marketing numérique et le développement de logiciels. La société met en relation les annonceurs avec leur public par le biais des médias numériques. Les clients de la société comprennent des annonceurs de premier ordre, tels que Airtel, British Airways, Coca-Cola, Hyundai Motors, ICICI Bank, ITC, ING, Lenovo, LIC, Maruti Suzuki, MTV, P&G, Qatar Airways, Samsung, Viacom, Sony, Star India, Vodafone, Titan et Unilever. Ses éditeurs comprennent Facebook, LinkedIn, MSN, Twitter et Yahoo. La société travaille avec des agences, telles que Havas Digital, JWT, Mediacom, Mindshare, Neo@Ogilvy, Ogilvy One, OMD, Satchi&Satchi, TBWA et ZenithOptiMedia.

Secteur Publicité et marketing