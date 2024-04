Bruker Corporation développe, fabrique et distribue des instruments scientifiques et des solutions analytiques et diagnostiques. Le segment BSI BioSpin de la société conçoit, fabrique et distribue des outils pour les sciences de la vie basés sur la technologie de la résonance magnétique. Son segment BSI CALID conçoit, fabrique et distribue des solutions de spectrométrie de masse et de spectrométrie de mobilité ionique pour les sciences de la vie, ainsi que des instruments et des solutions d'analyse et de traitement. Son segment BSI Nano conçoit, fabrique et distribue des instruments à rayons X avancés, des instruments de microscopie à force atomique et des instruments de microscopie optique à fluorescence avancés. Son segment Bruker Energy & Supercon Technologies (BEST) développe et fabrique des matériaux et des dispositifs supraconducteurs et non supraconducteurs destinés aux énergies renouvelables, aux infrastructures énergétiques, aux soins de santé et à la recherche en sciences fondamentales. Il propose des microscopes électroniques à transmission à balayage (STEM). Elle propose également des systèmes de microscopie Raman pour la recherche avancée.

Secteur Equipement et technologie médicale avancés