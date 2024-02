BSL Limited est une entreprise textile intégrée. Elle fabrique en Inde des tissus et des fils en poly viscose, en laine peignée et des tissus de mode. Elle opère à travers deux segments : Le textile et l'énergie éolienne. Ses produits en poly-viscose comprennent des collections de vêtements formels et décontractés. Les segments géographiques de la société comprennent le marché intérieur et l'exportation. La société propose une gamme de fils, notamment de la poly viscose, de la poly laine, du fil vortex et du fil de coton. Ses produits d'ameublement et de mode comprennent des plaids teints en fibre, des plains teints en fibre, des imprimés numériques, des unis de lin, des jacquards de poly, des imprimés de poly, des dupions de poly, des satins de poly, des unis de dupions de soie, des rayures de soie, des carreaux de soie, des unis de satin, des jacquards de soie et des taffetas de soie. Elle propose aux marchés étrangers des tissus en laine de soie de polyester pour les vêtements d'entreprise, les vêtements décontractés et les vêtements de travail pour les hommes et les femmes. La société propose ses tissus peignés sous la marque Geoffrey Hammonds. L'usine d'énergie éolienne de la société est située à Jaisalmer, au Rajasthan.

Secteur Textiles et Cuirs