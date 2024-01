CACI International Inc. (CACI) est une société holding dont les activités sont menées par l'intermédiaire de filiales situées principalement aux États-Unis et en Europe. Elle fournit une expertise et une technologie aux entreprises et aux clients, soutenant les missions de sécurité nationale et la modernisation/transformation du gouvernement dans les secteurs du renseignement, de la défense et de la fonction publique fédérale, tant au niveau national qu'international. La société opère à travers deux segments : Les opérations nationales et les opérations internationales. Le segment des opérations nationales fournit une expertise et une technologie principalement aux agences du gouvernement fédéral des États-Unis. Le secteur des opérations internationales fournit de l'expertise et de la technologie principalement aux gouvernements internationaux et aux clients commerciaux. La société fournit son expertise et sa technologie à ses clients nationaux dans les différents domaines du marché, tels que les solutions numériques, le C4ISR, le cyberespace, les services d'ingénierie, les technologies de l'information d'entreprise et le soutien aux missions.

Secteur Services et conseils en informatique