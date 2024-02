OTTAWA, 20 févr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Calian Group Ltd. (TSX : CGY), une société de solutions diversifiées qui fournit des produits et des services innovants dans les domaines de la santé, des communications, de l’apprentissage et de la cybersécurité, a remporté un contrat pour soutenir un essai clinique de phase 2 des gélules TrichomylinMD de ZYUS Life Sciences chez des patients souffrant d’un cancer avancé et de douleurs modérées à sévères liées au cancer.

L’organisme de recherche sous contrat (ORC) à service complet de Calian mettra à profit sa vaste expérience en matière de gestion d’essais cliniques pour soutenir un essai clinique de phase 2 portant sur les gélules de Trichomylin. L’essai sera structuré comme une étude en double insu, contrôlée par placebo, randomisée, avec palier de doses multiples.

« Calian mettra à profit son expertise de pointe pour soutenir cet essai clinique de phase 2 et permettre à ZYUS’ de continuer à transformer la vie des patients », déclare Derek Clark, président de Calian Santé. « Nous sommes ravis de contribuer à la découverte du potentiel des gélules de Trichomyline dans le traitement de la douleur chronique, ce qui va dans le sens de notre engagement à aider le monde à mener une vie saine. »

Les gélules de Trichomylin ont été formulées à partir d’une combinaison exclusive à dose fixe, spécialement conçue pour la gestion de la douleur chronique. L’essai évaluera l’efficacité préliminaire, la sécurité et la tolérance aux gélules de Trichomylin chez des patients atteints d’un cancer avancé et de douleurs modérées à sévères liées au cancer. Calian fournira un service complet, une expertise de bout en bout pour soutenir cet essai, y compris la rédaction médicale, les affaires réglementaires, les opérations cliniques, la surveillance du site, la gestion des données, la surveillance médicale et l’assurance qualité.

« Nous sommes heureux d’annoncer le partenariat entre ZYUS et Calian », a déclaré Brent Zettl, président et directeur général de ZYUS. « Cet essai clinique de phase 2 représente un moment décisif dans notre mission qui consiste à faire progresser les thérapies non basées sur les opioïdes en tant que solution de rechange viable pour la gestion de la douleur. En collaborant avec un organisme de recherche sous contrat leader dans son secteur et doté d’une grande expérience dans la gestion des essais cliniques, nous pouvons tirer parti de connaissances et d’une expertise inestimables. »

Depuis plus de 20 ans, Calian propose des services complets et sophistiqués d’exécution d’essais cliniques qui dépassent les attentes des clients. Nous sommes attachés aux principes qui guident notre équipe au quotidien : le travail d’équipe, l’intégrité et l’engagement envers nos clients. En savoir plus sur notre gamme complète de solutions d’ORC.

À propos de ZYUS Life Sciences Corporation

ZYUS est une société canadienne de sciences de la vie cotée en bourse qui est axée sur le développement et la commercialisation à l’échelle mondiale de produits pharmaceutiques candidats à base de cannabinoïdes réglementés. Grâce à la recherche clinique, ZYUS s’engage à approfondir la compréhension des cannabinoïdes avec le développement clinique de ses produits pharmaceutiques candidats et des activités de propriété intellectuelle pour protéger ses nouvelles formulations. En outre, ZYUS se consacre à la fourniture de produits cannabinoïdes de haute qualité, conformes aux CGMP/BPF de l’UE, aux patients par l’intermédiaire du marché médical mondial exempté. La vision de ZYUS est de réimaginer le potentiel des traitements de la douleur en cherchant à obtenir l’approbation réglementaire des formulations de cannabinoïdes et en élevant les cannabinoïdes au rang de norme de soins afin d’avoir un impact transformationnel sur la vie des patients. ZYUS : Faire progresser la science du bien-être. Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.zyus.com ou suivez-nous sur X (anciennement connu sous le nom de Twitter) @ZYUSCorp.

