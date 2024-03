Calibre Mining Corp. est un producteur d'or canadien de niveau intermédiaire. La société dispose d'un portefeuille de possibilités de développement et d'exploration à Terre-Neuve-et-Labrador au Canada, au Nevada et dans l'État de Washington aux États-Unis, ainsi qu'au Nicaragua. Elle possède plusieurs mines à ciel ouvert et souterraines en activité, deux installations de traitement (les mines El Limon et La Libertad), ainsi qu'un portefeuille d'opportunités d'exploration et de développement au Nicaragua, en Amérique centrale. Outre ses activités minières au Nicaragua, elle s'est également engagée dans l'exploration et le développement de plusieurs concessions dans le cadre de son projet d'or et d'argent Eastern Borosi (EBP), qu'elle détient à 100 % et qui comprend les Eastern Borosi Mines (EBM). Elle détient une participation de 100 % dans la mine Fiore's Pan, qui produit de l'or par lixiviation en tas. Elle possède le projet Gold Rock adjacent, qui est à un stade avancé, et le projet aurifère Illipah au Nevada, qui a déjà produit de l'or, ainsi que le projet Golden Eagle. Elle possède également le projet aurifère Valentine à Terre-Neuve-et-Labrador, qui en est à un stade avancé de développement.

Secteur Or